«Россети» обеспечили мощностью исследовательский центр в Новосибирске, который будет создавать импортозамещающие технологии связи

Энергетики «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проложили около 4 км кабельных линий для электроснабжения научного центра компании «Элтекс». Он займется разработкой современных российских технологий связи и передачи данных, востребованного рынком телеком оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Обеспечена возможность выдачи потребителю 1,6 МВт мощности. Этого достаточно для электроснабжения 12-этажного здания, в котором разместятся административные помещения, научно-исследовательские и конструкторские лаборатории.

«Элтекс» – крупнейший разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования в России. Компания выпускает сервисные маршрутизаторы, домашние роутеры, коммутаторы, системы автоматизированного сбора данных с приборов учета – в общей сложности до 10 тыс. устройств в сутки. Более 260 изделий включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Это не первый проект из сферы науки в портфеле «Россети Новосибирск». В 2024 году компания завершила подготовку сетей для электроснабжения Сибирского кольцевого источника фотонов. Уникальный комплекс станет флагманом передовых исследований в химии, физике, биологии, геологии, материаловедении, медицине.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»