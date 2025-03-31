В Оренбурге из-за ремонта трубопровода ограничат теплоснабжение домов
В Оренбурге из-за работ по устранению дефекта на трубопроводе в районе ул. Корецкой будет ограничено теплоснабжение в некоторых домах. Об этом сообщили в оренбургском филиале «Т Плюс».
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
Речь идет о домах на ул. Терешковой, Корецкой, Рыбаковской, Комсомольской, Орджоникидзе. Большая часть — индивидуальные одноэтажные дома.
«Энергетики делают все возможное для скорейшего завершения работ и нормализации тепло- и горячего водоснабжения»,— говорится в сообщении в сообщении компании.