В Оренбурге из-за ремонта трубопровода ограничат теплоснабжение домов

В Оренбурге из-за работ по устранению дефекта на трубопроводе в районе ул. Корецкой будет ограничено теплоснабжение в некоторых домах. Об этом сообщили в оренбургском филиале «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Речь идет о домах на ул. Терешковой, Корецкой, Рыбаковской, Комсомольской, Орджоникидзе. Большая часть — индивидуальные одноэтажные дома.

«Энергетики делают все возможное для скорейшего завершения работ и нормализации тепло- и горячего водоснабжения»,— говорится в сообщении в сообщении компании.

Сабрина Самедова