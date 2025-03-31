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Директор «Теплоэнерго» Сивохин заявился на праймериз ЕР в нижегородскую думу

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин заявился на праймериз «Единой России» в гордуму Нижнего Новгорода. Об этом говорится на сайте партийного голосования.

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гендиректор АО «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господин Сивохин выдвинулся по округу №27, где действующим депутатом является единоросс Оксана Дектерева. От нее заявка на праймериз пока не поступала.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Сивохин ранее был первым замглавы Нижнего Новгорода, затем советником мэра, а с сентября 2024 года возглавил АО «Теплоэнерго» после ареста его прежнего руководителя Ильи Халтурина.

Ирина Швецова