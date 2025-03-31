Участок тротуара на улице Цюрупы в Уфе благоустроят за 65 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 9 апреля выберет подрядчика благоустройства тротуара улицы Цюрупы на участке от улицы Чернышевского до Коммунистической улицы по нечетной стороне, сообщается на сайте госзакупок. Протяженность участка --около 270 м. Начальная цена контракта определена в 65,64 млн руб., он будет оплачен за счет бюджетов республики и города.

Работы необходимо выполнить до 12 сентября. Требуется разобрать существующее асфальтобетонное покрытие и уложить новое, предварительно проложив трубопровод, установить светофоры. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию на все работы.

В январе 2024 года глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в своем Telegram-канале о начале благоустройства тротуара на улице Цюрупы. «Пока сложно назвать этот участок пешеходной зоной. Вся площадь отдана для парковки автомобилей. Небезопасно, неудобно. Будем восстанавливать справедливость — вернем часть площади пешеходам, при этом будем учитывать интересы водителей и велосипедистов тоже»,— отметил он.

В июне 2024 года управление заключило контракт на первый этап благоустройства — от улицы Кирова до улицы Чернышевского — с ООО «Дортрансстрой» по начальной цене, за 142,03 млн руб.

Майя Иванова