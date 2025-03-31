В Татарстане директора «Роскадастра» и его зама обвиняют в хищении 1,5 млн рублей

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Татарстан пресекли противоправную деятельность руководителя и заместителя директора регионального филиала публично-правовой компании «Роскадастр». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемые организовали схему незаконного изъятия бюджетных средств. Они без оснований начисляли дополнительные ежемесячные премии сотрудникам филиала, а затем требовали вернуть эти деньги. С октября 2024 года по март 2025 года ущерб предприятию составил более 1,5 млн руб.

По данному факту Следственное управление СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по двум статьям: ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Артём Дергунов