Прокуратура начала проверку после разрушения дорожного полотна в центре Пензы

Прокуратура приступила к проверке в связи с просадкой грунта в центре Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в дневное время накануне, в воскресенье, между домами № 94 и 100а по ул. Московской, близ пересечения с ул. Бакунина, разрушилось дорожное полотно. При этом в провал попала передняя часть припаркованной машины. В результате случившегося никто не пострадал.

На место образовавшегося провала выехал работник прокуратуры Ленинского района Пензы. Специалисты оградили опасный участок. В ходе проверочных мероприятий надзорному органу предстоит выяснить все обстоятельства инцидента и оценить работу уполномоченных органов власти и организаций в сфере ЖКХ и благоустройства.

Павел Фролов