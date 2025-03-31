На Дону завершается сезон охоты на волков и шакалов

В Ростовской области подходит к завершению сезон охоты на шакалов и волков, который начался 1 августа 2024 года по указу главы региона. С 1 апреля 2025 года добыча этих хищников будет запрещена, сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

За нарушение запрета частным лицом ему грозит аннулирование охотничьего билета сроком на два года, Также возможна конфискация оружия. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 35 до 50 тыс. руб.

Николай Аксенов