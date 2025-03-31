На проспекте Фрунзе сбили несовершеннолетнюю

В Ярославле полиция проводит проверку из-за ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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Авария произошла в районе 20:09 30 марта на проспекте Фрунзе около дома №71. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Haval, сбила подростка 2009 года рождения. После ДТП пострадавшую госпитализировали.

Полиция проводит проверку и призывает водителей быть внимательными при приближении к пешеходному переходу.

Алла Чижова