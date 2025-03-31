Кафе в Ростове оштрафовали за незаконное использование песен

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал кафе-кондитерскую на улице Береговой в Ростове-на-Дону за незаконное использование музыкальных произведений. Собственницу заведения обязали выплатить штраф в размере 80 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным следствия в феврале 2024 года в кафе звучали восемь зарубежных композиций, права на которые принадлежат членам Российского Авторского Общества (РАО). Собственница не заключила лицензионный договор и не внесла отчисления. РАО направило досудебную претензию, но ответ не последовал.

Изначально РАО требовало компенсацию в размере 160 тыс. руб. — по 20 тыс. руб. за каждую композицию. Суд снизил общую сумму из расчета 10 тыс. руб. штрафа за каждое произведение.

Николай Аксенов