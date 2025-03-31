Под Рыбинском в пожаре в МКД погиб человек
В Рыбинском районе в поселке Песочное пожар уничтожил квартиры в многоквартирном доме, погиб человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании в доме на улице Заводская поступило 30 марта в 9:56. На место выехали 17 сотрудников МЧС и шесть машин. К 12:50 пожар удалось ликвидировать.
«Пожаром уничтожены квартиры на площади 300 квадратных метров, повреждены квартиры на площади 150 квадратных метров. Один человек погиб»,— сообщили в ведомстве.