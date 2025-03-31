Инвестор из КНР создаст в ТОР «Хабаровск» производство стройматериалов

Принадлежащее гражданину Китая Петру Ма (Ма Чанфа) ООО «Промпарк Хабаровск» получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», следует из сообщения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Новый инвестор ТОР планирует образовать промышленный парк со специализацией на производстве строительных материалов.

Как сообщается, к 2027 году предприятие запустит производство оконного профиля ПВХ проектной мощностью 1 тыс. т в год и первого на Дальнем Востоке цеха каленого стекла проектной мощностью 10 тыс. кв. м в год. Проект оценивается свыше 230 млн руб.

«В настоящее время в условиях увеличения жилищного строительства растет спрос на оконный профиль из каленого стекла. В Хабаровский край оно поставляется из других регионов, что требует расходов на транспортировку, погрузку и хранение, которые отражаются на стоимости продукции. Выпуск продукции на месте существенно снизит данные затраты»,— приводит КРДВ слова господина Ма.

На втором этапе проекта предполагается строительство зданий для компаний-сателлитов общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Эрнест Филипповский, Хабаровск