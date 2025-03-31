Предлагаемые зарплаты в Удмуртии выросли на 20% в 1-м квартале 2025 года

Медианный уровень предлагаемой зарплаты в Удмуртии увеличился за год на 20% и составил в первом квартале 2025 года 63,2 тыс. руб. По данным сервиса hh.ru, относительно предыдущего квартала показатель снизился на 0,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При сравнении квартал к кварталу, на 24% выросли предлагаемые зарплаты в сфере страхования, до 65 тыс. руб. На 16% увеличились зарплатные предложения по направлению спортклубов, фитнеса и салонов красоты, достигнув 70,2 тыс. руб. В маркетинге, рекламе и PR предлагаемые зарплаты за квартал выросли на 13%, до 75, 1 тыс. руб.

За квартал уровень предлагаемых зарплат снизился в девяти отраслях. Наибольший спад произошел в сфере транспорта и логистики, где показатель сократился на треть, до 71,8 тыс. руб. Также на 30% уменьшились зарплатные предложения у домашнего и обслуживающего персонала, до 62,6 тыс. руб. Предлагаемые зарплаты у высшего и среднего менеджмента снизились на 17%, до 100 тыс. руб.