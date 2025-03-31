В Челябинске начали проверку обрушения стены колледжа ЧелГУ

Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения кирпичной стены колледжа Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Правоохранители оценят, как соблюдаются безопасные условия для пребывания студентов в здании и на территории учреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Трубников, 5. Согласно видео, опубликованному местным СМИ, кирпичная стена обвалилась на стоящий рядом автомобиль. По данным челябинского управления МЧС РФ, пострадавших нет.