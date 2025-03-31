Кубань заняла 57-е место в рейтинге регионов по зарплатам в провинции

Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах Краснодарского края достигла 56,7 тыс. руб., что на 22,4% выше уровня 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кубань заняла 57-е место среди субъектов РФ по уровню оплаты труда в провинции. Соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,44 при среднероссийском значении 2,7. По отношению к зарплатам в крупных городах края этот показатель составил 74,7%.

В соседней Ростовской области средний уровень оплаты труда в малых и средних городах достиг 54 тыс. руб., что на 20,2% больше, чем годом ранее. Область заняла 59-е место в рейтинге.

Лидерами остаются Чукотка (161 тыс. руб.), Магаданская область (151 тыс.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (146 тыс.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в Чечне (29,8 тыс.), Ингушетии (32,7 тыс.) и Дагестане (34,7 тыс.).

Вячеслав Рыжков