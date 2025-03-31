В Тазовском простятся с погибшим на СВО бойцом Семеном Дьяковым
В Тазовском Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) простятся с погибшим в зоне специальной военной операции (СВО) бойцом Семеном Дьяковым, сообщили в администрации Тазовского района.
Семен Дьяков
Фото: администрация Тазовского района
Семен Дьяков родился в Тазовском, окончил школу в Газ-Сале. Контракт с минобороны он заключил в октябре 2023 года, погиб при выполнении боевой задачи. На СВО он служил старшим оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты танкового полка.
Похороны бойца состоятся 31 марта в 12:00 в Центре национальных культур.