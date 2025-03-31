На Ставрополье среднедушевой доход в 2024 году составил 38 тысяч рублей

Среднедушевой денежный доход жителей Ставропольского края по итогам 2024 года составил 38 261 руб., что на 8 тыс. руб. больше показателя за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе Севкавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году средний доход составлял 30 100 руб., а в 2023 году увеличился до 32 170 руб. В течение 2024 года наблюдался рост: за первый квартал доход составил 31 640 руб., за второй — 35 272 рубля, за третий — 39 105 руб. и за четвертый — 47 030 руб. Оценка текущего года является предварительной.

Жители Ставропольского края отмечают рост цен в магазинах, которые стали сопоставимы с московскими.

Николай Аксенов