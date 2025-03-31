Пермский производитель спортобуви закрыл основную часть магазинов в краевой столице

В Перми осталось два магазина холдинга «А.В.Т.-Спорт» (фабрика «Трек»), специализирующегося на производстве спортивной и туристской обуви. Как свидетельствует информация на официальном сайте компании, фирменные магазины располагаются на ул. Куйбышева, 115б, и шоссе Космонавтов, 186. Ранее точки продажи находились на ул. Юрша, 84, Писарева, 29, Маршала Рыбалко, 95.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница avtsport в соцсети Фото: Страница avtsport в соцсети

Напомним, весной 2024 года ООО «Трек» (входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт») открыл производственную площадку в Узбекистане. Кроме этого, были открыты новые производства в Кунгуре и Лысьве. Тогда руководство компании сообщило, что для открытия новых площадок были выделены инвестиции в размере более 50 млн руб. за 2023 год. По данным «Ъ-Прикамье», часть пермского производства также была переведена в Узбекистан. На запрос «Ъ-Прикамье» в «А.В.Т.-Спорт» не ответили.

Фабрика «Трек» входит в холдинг «А.В.Т.-Спорт» пермского предпринимателя Алексея Тарасенко. Предприятие специализируется на производстве туристской и спортивной обуви.