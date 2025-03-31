Глава Башкирии продлил выплаты контрактникам до конца апреля

Единовременная выплата 1,6 млн руб. из бюджета Башкирии за подписание контракта с Минобороны РФ будет действовать до 30 апреля. Указ о продлении мер поддержки военнослужащих подписал глава региона Радий Хабиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выплаты за подписание контракта с Вооруженными силами России были введены осенью 2023 года. Сначала размер вознаграждения составлял 100 тыс. руб., затем его поднимали до 205 тыс. и 505 тыс. руб., пока с 1 января 2025 года сумма не увеличилась до 1,6 млн руб. Также в республике действуют единовременные выплаты от Минобороны (400 тыс. руб.) и муниципалитетов (от 100 тыс. до 700 тыс. руб. в разных городах и районах Башкирии).

По словам премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, в 2024 году на поддержку участников СВО из бюджета республики было направлено 13,4 млрд руб.

Идэль Гумеров