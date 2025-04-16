Твердо пожурили

В Ижевске состоялся экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия». Участники презентовали жюри более 50 проектов в девяти номинациях. В состав совета вошли чиновники, предприниматели, общественники и, безусловно, топ-менеджмент издания. Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 апреля на площадке «Эко Порт». Насколько «твердо» позаседал экспертный совет 20-21 марта — в фотогалерее «Коммерсантъ-Удмуртия».

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Шамшурина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН Анна Овчинникова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Пастила ООО "Пасека Юньга" Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Тим-лид команды HR-маркетинга ООО «Директум» Мария Чернова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Руководитель общественного движения Креативный капитал Александр Михайлов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Руководитель UDS образования Юлия Попова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Гендиректор «Концепт Парк» Евгения Мельникова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Основатель и директор «Экостиль» Сергей Поздеев Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор Торгового дома «Сделано в Удмуртии» Денис Дмитриев Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор ООО «Водный проект» Михаил Лучихин Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Экспертный совет Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Руководитель компании О'Зеленка, Татьяна Лаврентьева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Учредитель компании «Концепт парк» Дамир Галимов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Председатель комитета по предпринимательству Общественной палаты Удмуртии Мария Созыкина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Главный редактор «Коммерсантъ-Удмуртия» Евгений Щепелев Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор центра ритуальных услуг «Комфорт» Евгения Злобина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор по маркетингу Centre digital & media. Руководитель маркетингового Агентства бизнес-решений Максим Люкин Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Экспертный совет Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор ООО «Строй Инвест» Светлана Сергеева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Идейный вдохновитель «Бизнес-акселератор» Александр Некрасов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Спортивная одежда бренда Skandiva Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Создатель бренда Home Inspiration Евгения Урванцева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Экспертный совет Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Исполнительный директор ООО ЭКО АЛИЯНЗ Наталья Омельчук, Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Руководитель Кухонных систем «Мария» Елена Степанова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор медиахолдинга Centre digital&media Анастасия Власова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Экспертный совет Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Ведущий менеджер Дом.ру Бизнес Косолапов Александр Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Основательница ООО «Мечта бьюти» Надежда Журавлева Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Основатель компании TORUDA Фарид Гарипов Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Бренд-менеджер Калинка Групп Екатерина Самсонова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Маркетолог «Парки Ижевска» Гульнара Вазихова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор Hot!Hands Софья Агафонова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор по продажам компании «Торуда» Светлана Палкина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Лидер инвестиционного направления сообщества «Бизнес-бизнесу» Сергей Климовских Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Начальник управления по массовому бизнеса Удмуртского отделения Сбербанка Анна Шамшурина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Основатель бренда Skandiva Татьяна Першина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Постельное белье Home Inspiration Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Экспертное жюри Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Министр экономики Удмуртии Анна Слугина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Гендиректор ООО «Перепечкин» Алексей Вотинцев Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Маркетолог компании "Рост спецодежда" Яна Кадрова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова HR-бренд менеджер Programming Store Вероника Поторочина и HRD той же компании Гульнара Гайсина Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Директор ООО «ВАЛКОР ГРУП» Дмитрий Ушаков Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» «Светлана Филатова Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова