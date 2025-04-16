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Твердо пожурили

Прошел экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия»

В Ижевске состоялся экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия». Участники презентовали жюри более 50 проектов в девяти номинациях. В состав совета вошли чиновники, предприниматели, общественники и, безусловно, топ-менеджмент издания. Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 апреля на площадке «Эко Порт». Насколько «твердо» позаседал экспертный совет 20-21 марта — в фотогалерее «Коммерсантъ-Удмуртия».

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор компании «Кухонные Системы» Дмитрий Жуйков

Директор компании «Кухонные Системы» Дмитрий Жуйков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бренд-менеджер «Калинка Групп» Екатерина Самсонова

Бренд-менеджер «Калинка Групп» Екатерина Самсонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель ООО «Пасека Юньга» Оксана Перова

Создатель ООО «Пасека Юньга» Оксана Перова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий менеджер АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Косолапов

Ведущий менеджер АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Косолапов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

бизнес-консультант Андрей Донских

бизнес-консультант Андрей Донских

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель Удмуртского регионального отделения организации «Женщины бизнеса» Рауза Медянская

Руководитель Удмуртского регионального отделения организации «Женщины бизнеса» Рауза Медянская

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Учредитель яхт-клуба «Море» Александр Сергеев

Учредитель яхт-клуба «Море» Александр Сергеев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель научного отдела ООО «Спинг» Владимир Протопопов

Руководитель научного отдела ООО «Спинг» Владимир Протопопов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

HR-директор TORUDA Светлана Палкина

HR-директор TORUDA Светлана Палкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель проекта «Не Франшиза» Дмитрий Кононов

Создатель проекта «Не Франшиза» Дмитрий Кононов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель отдела развития ООО «Квиктранс» Софья Кудрявцева

Руководитель отдела развития ООО «Квиктранс» Софья Кудрявцева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий маркетолог ООО «Индустриальный парк «Развитие» Дарья Жуйкова

Ведущий маркетолог ООО «Индустриальный парк «Развитие» Дарья Жуйкова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Председатель совета ассоциации родителей и детей инвалидов Удмуртии Мухаметдинова Елена

Председатель совета ассоциации родителей и детей инвалидов Удмуртии Мухаметдинова Елена

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Коммерческий директор ООО «НПП ГидроКуб» Андрей Банников

Коммерческий директор ООО «НПП ГидроКуб» Андрей Банников

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Начальник управления продаж малому бизнесу Удмуртского отделения СберБанка Анна Шамшурина

Начальник управления продаж малому бизнесу Удмуртского отделения СберБанка Анна Шамшурина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН Анна Овчинникова

Директор Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН Анна Овчинникова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Пастила ООО &quot;Пасека Юньга&quot;

Пастила ООО "Пасека Юньга"

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тим-лид команды HR-маркетинга ООО «Директум» Мария Чернова

Тим-лид команды HR-маркетинга ООО «Директум» Мария Чернова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель общественного движения Креативный капитал Александр Михайлов

Руководитель общественного движения Креативный капитал Александр Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель UDS образования Юлия Попова

Руководитель UDS образования Юлия Попова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гендиректор «Концепт Парк» Евгения Мельникова

Гендиректор «Концепт Парк» Евгения Мельникова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель и директор «Экостиль» Сергей Поздеев

Основатель и директор «Экостиль» Сергей Поздеев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Торгового дома «Сделано в Удмуртии» Денис Дмитриев

Директор Торгового дома «Сделано в Удмуртии» Денис Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «Водный проект» Михаил Лучихин

Директор ООО «Водный проект» Михаил Лучихин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель компании О&#39;Зеленка, Татьяна Лаврентьева

Руководитель компании О'Зеленка, Татьяна Лаврентьева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Учредитель компании «Концепт парк» Дамир Галимов

Учредитель компании «Концепт парк» Дамир Галимов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Председатель комитета по предпринимательству Общественной палаты Удмуртии Мария Созыкина

Председатель комитета по предпринимательству Общественной палаты Удмуртии Мария Созыкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Главный редактор «Коммерсантъ-Удмуртия» Евгений Щепелев

Главный редактор «Коммерсантъ-Удмуртия» Евгений Щепелев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор центра ритуальных услуг «Комфорт» Евгения Злобина

Директор центра ритуальных услуг «Комфорт» Евгения Злобина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор по маркетингу Centre digital &amp; media. Руководитель маркетингового Агентства бизнес-решений Максим Люкин

Директор по маркетингу Centre digital & media. Руководитель маркетингового Агентства бизнес-решений Максим Люкин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «Строй Инвест» Светлана Сергеева

Директор ООО «Строй Инвест» Светлана Сергеева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Идейный вдохновитель «Бизнес-акселератор» Александр Некрасов

Идейный вдохновитель «Бизнес-акселератор» Александр Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Спортивная одежда бренда Skandiva

Спортивная одежда бренда Skandiva

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель бренда Home Inspiration Евгения Урванцева

Создатель бренда Home Inspiration Евгения Урванцева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Исполнительный директор ООО ЭКО АЛИЯНЗ Наталья Омельчук,

Исполнительный директор ООО ЭКО АЛИЯНЗ Наталья Омельчук,

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель Кухонных систем «Мария» Елена Степанова

Руководитель Кухонных систем «Мария» Елена Степанова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор медиахолдинга Centre digital&amp;media Анастасия Власова

Директор медиахолдинга Centre digital&media Анастасия Власова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий менеджер Дом.ру Бизнес Косолапов Александр

Ведущий менеджер Дом.ру Бизнес Косолапов Александр

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основательница ООО «Мечта бьюти» Надежда Журавлева

Основательница ООО «Мечта бьюти» Надежда Журавлева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель компании TORUDA Фарид Гарипов

Основатель компании TORUDA Фарид Гарипов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бренд-менеджер Калинка Групп Екатерина Самсонова

Бренд-менеджер Калинка Групп Екатерина Самсонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Маркетолог «Парки Ижевска» Гульнара Вазихова

Маркетолог «Парки Ижевска» Гульнара Вазихова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Hot!Hands Софья Агафонова

Директор Hot!Hands Софья Агафонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор по продажам компании «Торуда» Светлана Палкина

Директор по продажам компании «Торуда» Светлана Палкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Лидер инвестиционного направления сообщества «Бизнес-бизнесу» Сергей Климовских

Лидер инвестиционного направления сообщества «Бизнес-бизнесу» Сергей Климовских

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Начальник управления по массовому бизнеса Удмуртского отделения Сбербанка Анна Шамшурина

Начальник управления по массовому бизнеса Удмуртского отделения Сбербанка Анна Шамшурина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель бренда Skandiva Татьяна Першина

Основатель бренда Skandiva Татьяна Першина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Постельное белье Home Inspiration

Постельное белье Home Inspiration

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертное жюри

Экспертное жюри

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гендиректор ООО «Перепечкин» Алексей Вотинцев

Гендиректор ООО «Перепечкин» Алексей Вотинцев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Маркетолог компании &quot;Рост спецодежда&quot; Яна Кадрова

Маркетолог компании "Рост спецодежда" Яна Кадрова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

HR-бренд менеджер Programming Store Вероника Поторочина и HRD той же компании Гульнара Гайсина

HR-бренд менеджер Programming Store Вероника Поторочина и HRD той же компании Гульнара Гайсина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «ВАЛКОР ГРУП» Дмитрий Ушаков

Директор ООО «ВАЛКОР ГРУП» Дмитрий Ушаков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» «Светлана Филатова

Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» «Светлана Филатова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор компании «Кухонные Системы» Дмитрий Жуйков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бренд-менеджер «Калинка Групп» Екатерина Самсонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель ООО «Пасека Юньга» Оксана Перова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий менеджер АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Косолапов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

бизнес-консультант Андрей Донских

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель Удмуртского регионального отделения организации «Женщины бизнеса» Рауза Медянская

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Учредитель яхт-клуба «Море» Александр Сергеев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель научного отдела ООО «Спинг» Владимир Протопопов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

HR-директор TORUDA Светлана Палкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель проекта «Не Франшиза» Дмитрий Кононов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель отдела развития ООО «Квиктранс» Софья Кудрявцева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий маркетолог ООО «Индустриальный парк «Развитие» Дарья Жуйкова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Председатель совета ассоциации родителей и детей инвалидов Удмуртии Мухаметдинова Елена

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Коммерческий директор ООО «НПП ГидроКуб» Андрей Банников

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Начальник управления продаж малому бизнесу Удмуртского отделения СберБанка Анна Шамшурина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Удмуртского филиала Института Экономики УрО РАН Анна Овчинникова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Пастила ООО "Пасека Юньга"

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тим-лид команды HR-маркетинга ООО «Директум» Мария Чернова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель общественного движения Креативный капитал Александр Михайлов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель UDS образования Юлия Попова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гендиректор «Концепт Парк» Евгения Мельникова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель и директор «Экостиль» Сергей Поздеев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Торгового дома «Сделано в Удмуртии» Денис Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «Водный проект» Михаил Лучихин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель компании О'Зеленка, Татьяна Лаврентьева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Учредитель компании «Концепт парк» Дамир Галимов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Председатель комитета по предпринимательству Общественной палаты Удмуртии Мария Созыкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Главный редактор «Коммерсантъ-Удмуртия» Евгений Щепелев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор центра ритуальных услуг «Комфорт» Евгения Злобина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор по маркетингу Centre digital & media. Руководитель маркетингового Агентства бизнес-решений Максим Люкин

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «Строй Инвест» Светлана Сергеева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Владелец ООО ПКФ «Промстройкомплект» Марина Лукасевич

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Идейный вдохновитель «Бизнес-акселератор» Александр Некрасов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Спортивная одежда бренда Skandiva

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Создатель бренда Home Inspiration Евгения Урванцева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Исполнительный директор ООО ЭКО АЛИЯНЗ Наталья Омельчук,

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Руководитель Кухонных систем «Мария» Елена Степанова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор медиахолдинга Centre digital&media Анастасия Власова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертный совет

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Ведущий менеджер Дом.ру Бизнес Косолапов Александр

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основательница ООО «Мечта бьюти» Надежда Журавлева

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель компании TORUDA Фарид Гарипов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Бренд-менеджер Калинка Групп Екатерина Самсонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Маркетолог «Парки Ижевска» Гульнара Вазихова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор Hot!Hands Софья Агафонова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор по продажам компании «Торуда» Светлана Палкина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Лидер инвестиционного направления сообщества «Бизнес-бизнесу» Сергей Климовских

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Начальник управления по массовому бизнеса Удмуртского отделения Сбербанка Анна Шамшурина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Основатель бренда Skandiva Татьяна Першина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Постельное белье Home Inspiration

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Экспертное жюри

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Министр экономики Удмуртии Анна Слугина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Гендиректор ООО «Перепечкин» Алексей Вотинцев

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Маркетолог компании "Рост спецодежда" Яна Кадрова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

HR-бренд менеджер Programming Store Вероника Поторочина и HRD той же компании Гульнара Гайсина

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Директор ООО «ВАЛКОР ГРУП» Дмитрий Ушаков

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Коммерческий директор «Коммерсантъ-Удмуртия» «Светлана Филатова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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