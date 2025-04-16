Твердо пожурили
Прошел экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия»
В Ижевске состоялся экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки» от «Коммерсантъ-Удмуртия». Участники презентовали жюри более 50 проектов в девяти номинациях. В состав совета вошли чиновники, предприниматели, общественники и, безусловно, топ-менеджмент издания. Торжественная церемония награждения победителей состоится 17 апреля на площадке «Эко Порт». Насколько «твердо» позаседал экспертный совет 20-21 марта — в фотогалерее «Коммерсантъ-Удмуртия».
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