Валентин Коновалов остался лидером коммунистов Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов переизбран на пост первого секретаря республиканского отделения КПРФ. Соответствующее единогласное решение отчетно-выборная конференция коммунистов региона приняла в минувшие выходные.

Члены рескома партии не стали выдвигать кандидатов на пост второго секретаря. Ранее вторым секретарем являлся вице-спикер верховного совета Республики Хакасия Григорий Назаренко. По данным Telegram-канала регионального отделения КПРФ, господин Назаренко избран секретарем по организационной и партийной работе.

Валентин Коновалов занял пост первого секретаря в 2018 году. На конференции 29 марта он отчитался о работе республиканского комитета в 2021-2024 годы.

Валерий Лавский