В Прикамье старейший изготовитель алкоголя снизил прибыль на 34%

АО «Пермалко» опубликовало бухгалтерскую отчетность за 2024 год. Согласно документу на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, выручка компании в прошлом году составила 2,1 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 19,9%. Чистая прибыль общества уменьшилась на 34,6% — с 80,8 млн до 52,8 млн руб.

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Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, текущие финансовые результаты являются «плановым этапом стратегического курса, направленного на развитие и укрепление собственного товарного портфеля». «Смещение приоритета от контрактного розлива к собственным брендам — серьезный шаг, который требует инвестиций и времени»,— пояснили в «Пермалко». В организации подчеркнули также, что за отчетный период были расширены каналы сбыта, проведен ребрендинг флагманской линейки Organic и других продуктов.

В этом месяце «Ъ-Прикамье» сообщал, что АО «Пермалко» подало заявки на регистрацию пяти новых товарных знаков. Как сообщили тогда в компании, решение о создании новых брендов является частью новой долгосрочной стратегии развития предприятия. При этом бизнес-модель направлена на формирование собственного портфеля брендов. Под новыми наименованиями предполагается запуск алкогольных напитков, включая водку, настойку и соджу.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экспорт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Согласно официальному сайту «Пермалко», портфель брендов компании насчитывает 19 позиций. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Решение было обосновано «диверсификацией деятельности в России». Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась.