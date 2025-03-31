Увеличивается число рейсов из Самары в Калининград

Летом 2025 года увеличится количество авиарейсов из Самары в Калининград. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«С 3 июня частоту полетов на данном направлении увеличит авиакомпания Nordwind. Вылет рейса запланирован по вторникам на 21:15, прибытие в Калининград — в 22:50 (время местное)»,— говорится в сообщении.

Полет продлится 3 ч 35 мин. Авиаперевозки будут осуществляться на самолете Airbus 321. Его вместимость составляет 220 пассажиров.

Георгий Портнов