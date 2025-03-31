Туапсе вошел в топ экономных направлений для отдыха в апреле

Туапсе занял восьмое место в рейтинге экономных направлений для отдыха в апреле. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 2,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для экономичного отдыха в апреле занимает Керчь. На курорте путешественники предпочитают бронировать номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одно из которых составляет 1,8 тыс. руб.

Второе место забрала Евпатория. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 2,1 тыс. руб.

Третье место занял Ейск. Средняя продолжительность бронирования в апреле составляет пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,6 тыс. руб.

В топ экономичных направлений для отдыха в апреле также попал еще один город Краснодарского края. Новороссийск занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

Мария Удовик