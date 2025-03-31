Полиция выясняет обстоятельства гибели мотоциклиста в ДТП в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области в дорожной аварии погиб мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 17:20 накануне близ дома № 20 по Волжскому проспекту. Там столкнулись мотоцикл Suzuki, автомобили «Киа» и «Лада Гранта».

В результате аварии погиб водитель мотоцикла. Речь идет о мужчине 1983 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов