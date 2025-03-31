Глава СКР требует возбудить дело о необеспечении лекарствами ребенка в Кургане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил снова возбудить уголовное дело по обращению жителя Кургана, у которого ребенок-инвалид не обеспечен жизненно необходимыми лекарствами. Ранее региональное управление СК дважды заводило дела, но эти решения отменяла прокуратура, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Житель Курганской области в обращении к главе СКР рассказал, что его восьмилетнему сыну, являющемуся инвалидом, для поддержания здоровья необходим регулярный прием медикаментов, которые с прошлого года ему перестали выдавать. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Следственное управление СК РФ по Курганской области дважды возбуждало уголовные дела по этому факту. «Первый заместитель прокурора Кургана Андрей Безбородов и заместитель городского прокурора Дмитрий Куликов отменили постановления о возбуждении уголовного дела. Последовательное обжалование следственными органами СК России первого решения вплоть до областного прокурора Андрея Назарова и второго решения до первого заместителя областного прокурора Андрея Иньшакова результатов не принесло»,— говорится в сообщении следственных органов.

Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Курганской области Александру Миненкову вновь возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.