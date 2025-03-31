В Ярославле на разметку направят 110 миллионов

В Ярославле объявлены торги на поиск подрядчика для обновления дорожной разметки до середины лета. Конкурсная документация размещена на портале госзакупок, победителя планируется объявить к 10 апреля.

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На эти работы мэрия выделила 110 млн руб. Разметка будет выполняться как краской, так и холодным пластиком во всех районах города в круглосуточном режиме. Срок выполнения работ — до 21 июля 2025 года. Объем работ будет зависеть от потребностей заказчика.

Перед нанесением разметки участки улиц нужно будет очистить от грязи с помощью спецтехники или вручную. Гарантийные обязательства таковы: термопластики и холодные пластики должны прослужить год, а краски — шесть месяцев.

Антон Голицын