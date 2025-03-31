ЖК «Красное Яблоко» и «Патриот» переходят под управление АО «ПЗСП»

С 1 апреля жилые комплексы «Красное Яблоко» и «Патриот» перейдут от дочерней организации “ПЗСП-Групп” под управление головной организации – АО «ПЗСП». Для покупателей и дольщиков это даст дополнительные гарантии и преимущества, которыми пользуются клиенты компании ПЗСП.

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Разделение активов является запланированным и закономерным решением для динамично развивающихся компаний. Реорганизация оптимизирует стратегии роста и повысит эффективность управления.

«ПЗСП-Групп» продолжит работать как самостоятельный девелопер под собственным брендом — ГК «Дипломат» и сосредоточится на новых проектах в строительной сфере.

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С начала 2025 года ПЗСП — застройщик №1 по объёму текущего строительства в Пермском крае. В регионе компания на протяжении многих лет стабильно находится в лидерах по текущему строительству и вводу жилья. Высокое положение компании в рейтингах подчеркивает её стабильность и надёжность на рынке. ПЗСП более 60 лет вносит реальный вклад в развитие строительной отрасли и улучшение жилищных условий для жителей Перми.

Снабжение и строительство жилых комплексов «Красное яблоко» и «Патриот» и ранее осуществлялось АО “ПЗСП”, поэтому все обязательства по проектам, включая сроки сдачи и заявленное высокое качество строительства, будут выполнены в полном объёме.

Для покупателей будет доступна широкая линейка акционных предложений при покупке квартир: беспроцентная рассрочка, трейд-ин, ипотека 3.8% и другие.

ЖК «Патриот» отлично подойдет для семей с детьми: внутри появится большой зеленый парк с березовой рощей, прогулочными аллеями и зонами отдыха, детский сад на 150 мест, торгово-спортивный комплекс, спортивные и детские площадки. Закрытый двор позволит детям гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение с системой контроля доступа. Вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камеры с помощью смартфона.

Квартиры сдаются с двумя видами отделки: предчистовой и «под ключ». В комнатах будут установлены качественные межкомнатные двери, на стенах поклеены светлые обои, а на полу – линолеум. В санузлах будет уложена плитка и установлена вся необходимая сантехника.

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ЖК «Красное яблоко» является масштабным проектом реновации и комплексного освоения территории. ПЗСП построит более 38 корпусов от 7 до 25 этажей современного жилья с развитой инфраструктурой, торговым центром и большим пешеходным бульваром.

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Новые технологии строительства позволили сделать «Красное яблоко» современным проектом с большим выбором планировок для любого сценария жизни. Для проекта разработано более 50 планировочных решений, среди которых есть квартиры-трансформеры и квартиры, выходящие на две стороны света. Особенность проекта – теплые лоджии, которые находятся в теплом контуре дома, где можно легко сделать кабинет или игровую с панорамным видом на город.

Выберите квартиру вместе со специалистом отдела продаж ПЗСП по телефону: +7 (342) 292-15-47.

Застройщики: ООО «СЗ «ПЗСП Вышка-2»; ООО «Спецстрой Яблочкова, 26». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф. Изучайте все условия кредита (займа) на сайте в соответствующем разделе, оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПСК 6,299% — 23,008%. Ставка от 3,8% доступна по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» от ПАО Сбербанк на весь срок, при покупке строящегося жилья по ДДУ у партнера банка ООО «Спецстрой ПЗСП-Белозерская». Срок кредитования от 12 до 360 месяцев, ПВ от 20,1%. Сумма кредита: от 300 тысяч до 6 млн рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ с детьми до 7 лет, ребенком-инвалидом до 18 лет или двумя и более детьми до 18 лет. Дополнительные расходы включают страхование и оценку недвижимости, нотариальное заверение документов и направление на государственную регистрацию ДДУ. Обеспечение по кредиту — залог недвижимости. Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Предложение действительно с 07.03.2025 по 30.06.2025. Количество квартир ограничено. Подробнее на www.sberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015.

АО «ПЗСП»