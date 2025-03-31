К оптической сети «Ростелекома» подключились 311 тысяч семей Новосибирской области

Ко Дню рождения Рунета «Ростелеком» поделился данными, сколько семей Новосибирской области выходят в Сеть по оптическим каналам провайдера. Их число превысило 311 тысяч — почти 90% всех интернет-абонентов компании.

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Главное преимущество оптических технологий — высокая скорость и стабильное соединение, что открывает доступ практически ко всем современным цифровым сервисам. С каждым годом «Ростелеком» расширяет волоконно-оптические сети в регионе. Сейчас новая инфраструктура связи появляется преимущественно в сельской местности, так как население областного центра практически полностью обеспечено скоростным интернетом.

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Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«В прошлом году волоконно-оптические линии связи построены в 50 поселках региона. Мы отмечаем высокую пользовательскую активность в населенных пунктах, где впервые появляется наша цифровая инфраструктура. С каждым годом все больше жителей Новосибирской области подключаются к оптической сети “Ростелекома”: только в 2024 году прирост составил 25 тысяч абонентов».

Виталий Лапицкий, заместитель директора - директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«Рост абонентской базы во многом обусловлен высоким качеством наших цифровых услуг, а также гибкой тарифной сеткой — мы разработали ряд выгодных пакетных предложений, включающих услуги домашнего интернета, телевидения и мобильной связи. Сейчас мы предоставляем новым абонентам возможность протестировать наши услуги бесплатно в течение 30 дней, подключив тариф “Тест-драйв” до 15 мая 2025 года».

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне.ru. Эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета — Рунета.

Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»