Экс-кандидату в губернаторы Приморья Ищенко отказано в УДО

Амурский областной суд отменил решение Благовещенского городского суда, в январе текущего года удовлетворившего прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) от лишения свободы политика и предпринимателя Андрея Ищенко, едва не победившего на выборах губернатора Приморья в сентябре 2018 года.

Как указано в картотеке дел Амурского облсуда, определение суда первой инстанции отменено в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Против освобождения Андрея Ищенко из-под стражи выступила прокуратура.

Напомним, в октябре 2023 года Андрея Ищенко приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы по двум уголовным делам — о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). По версии следствия, глава ООО «СК СЗ "Аврора-Строй"» заключил с двумя физлицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме по ул. Сафонова во Владивостоке. Однако фактически помещения были нежилыми, из чего следует, что «обвиняемый ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки», утверждал СКР.

В рамках первого дела суд признал Ищенко виновным в мошенничестве при строительстве того же жилого дома в столице Приморья и нанесении ущерба обманутым дольщикам на сумму свыше 380 млн руб.

Алексей Чернышев, Владивосток