Гурманские будни

Италия на каждый день

На Большой Никитской, где стало почти так же многолюдно, как на Патриках, открылся новый ресторан Mosto. Заведение прекрасно вписывается в уже сформировавшуюся гастрономическую атмосферу улицы. Оно примечательно не только стильным дизайном, но и интересным меню, сочетающим итальянскую кухню с местными традициями, большую кофейную карту и завтраки. Интерьер ресторана разработала студия Design Aid. В нем сочетаются мягкие природные оттенки и натуральные материалы. Барная стойка из дерева, стены с бежевым глянцем, классические стулья дизайна Пьеро Лиссони и винтажные бра Джино Сарфатти создают атмосферу итальянского минимализма 1970-х.

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Концепция Mosto — кафе, которое подойдет на каждый день. Здесь предлагают блюда новой итальянской кухни от бренд-шефа Эмануэле Поллини (Oltremare) и шеф-повара Маттео Лаи. Поллини, к слову, долго работал с мишленовским шефом Карло Кракко и представлял его ресторан в Москве. Он уже почти десять лет живет в России и говорит, что хотел наполнить Mosto не только итальянскими вкусами, но и добавить к ним русских акцентов. Например, в меню найдется салат «Нисуаз», но не классический, а с маринованными огурчиками, что делает его отдаленно похожим на оливье, или бефстроганов и голубцы из савойской капусты с кроликом. Но основу меню все же составляет прочная Италия. Вся паста готовится на месте: тут и качо-э-пепе — простая римская паста из нескольких видов итальянского сыра с перцем, и тальятелле с насыщенным рагу из утки и перетертым томатным соусом пассата. Присутствует очень тонкая пицца. Технология ее приготовления такова, что она не размокает от соуса, а держит форму благодаря рецепту на основе итальянской муки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пицца овощи гриль Овощной боул Креветки, руккола, авокадо, киноа Краб-дог, томаты, кимчи Глазунья, овощи, вешенки Куриный суп, домашняя лапша Баклажаны пармиджано Казаречче, прошутто котто, молодой горошек Overnight овсянка, ягоды, гранола Голубцы, рагу из кролика Классические круассаны Краффин, ваниль, малина Тирамису Итальянское печенье Маритоццо алла панна Блинный торт, вареная сгущенка Следующая фотография 1 / 16 Пицца овощи гриль Овощной боул Креветки, руккола, авокадо, киноа Краб-дог, томаты, кимчи Глазунья, овощи, вешенки Куриный суп, домашняя лапша Баклажаны пармиджано Казаречче, прошутто котто, молодой горошек Overnight овсянка, ягоды, гранола Голубцы, рагу из кролика Классические круассаны Краффин, ваниль, малина Тирамису Итальянское печенье Маритоццо алла панна Блинный торт, вареная сгущенка

Ресторан открывается в девять утра и начинает с роскошных завтраков — яйца, сэндвичи и прочие любимые ингредиенты на современный манер: шакшука алла пармиджано, фокачча с индюшачьей ветчиной и пр. В конце трапезы вас ждет витрина с итальянскими десертами, где найдутся и любимые сицилийцами канноли, воздушные солоноватые булочки с заварным кремом маритоццо, тирамису и многое другое. Кофейная карта Mosto, разработанная Анастасией Плескацевич, предлагает как классические напитки, так и авторские. Кофе готовится из зерен с известных плантаций, включая редкие сорта. Кроме того, здесь подают смузи, свежие соки и иммунные шоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cherry Negroni Mosto G&T Матча жасмин Mare d’Amore Матча хани тоник Следующая фотография 1 / 5 Cherry Negroni Mosto G&T Матча жасмин Mare d’Amore Матча хани тоник

В коктейльной карте есть как традиционные итальянские аперитивы, так и авторские напитки, например Frozen Pina Colada со снегом из ананаса и Cherry Negroni. Для любителей вин — легкие итальянские сорта верментино и треббьяно ди лугана, а также игристое.

Большая Никитская улица, дом 22/2 Ежедневно, с 9:00 до 0:00

Высокий гастрономический словарь «Коммерсантъ Стиль»: брискет

Одно из самых популярных блюд среди мясных гурманов, брискет представляет собой отруб говядины (грудинку и мышцы живота коровы). Структура обычно жесткая, но ароматная, требует длительного и медленного приготовления для раскрытия вкусовых качеств и мягкости. Наибольшее признание брискет получил в США, где стал основой техасского барбекю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брискет

Фото: Getty Images Брискет

Фото: Getty Images

В последние десятилетия эта говядина пережила натуральный кулинарный ренессанс: шеф-повара по всему миру начали экспериментировать с отрубом, привнося новые методы и стили приготовления. Так, в Нью-Йорке ресторан Franklin Barbecue предлагает брискет в традиционном техасском стиле — с обильной корочкой, ароматной и слегка подгоревшей, с легкими нотами дыма. Его готовят на углях на протяжении 12 часов. В известном стамбульском мясном ресторане Nusr-Et его подают в виде тонко нарезанных ломтиков, приготовленных на гриле с добавлением острого соуса и свежих трав.

Процесс приготовления брискета зависит от выбранной техники. В техасском стиле мясо обрабатывают специями и солью, после чего готовят на низком огне в коптильне или на гриле. В ресторанах, которые специализируются на брискете, часто используют особенные смеси специй и маринадов, чтобы подчеркнуть вкус мяса.

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В Москве в ресторане Smoke BBQ бренд-шеф Алексей Каневский готовит мясо 14–16 часов на березовых дровах, предварительно натерев его морской солью и дробленым камбоджийским перцем. Он говорит, что его брискет — сочный и очень мягкий, непересоленный и жирный в меру. В этом ресторане подают с брискетом несколько блюд: утреннюю шакшуку, тако-пирог и, конечно, в «чистом виде» с маринованными огурцами и соусом на выбор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шаурма с брискетом и соусом барбекю на основе сливы в лепешке в ресторане Sapiens

Шаурма с брискетом и соусом барбекю на основе сливы в лепешке в ресторане Sapiens



В ресторане Sapiens бренд-шеф Илья Благовещенский подает шаурму с брискетом и соусом барбекю на основе сливы в лепешке роти.

Ольга Карпова