В Челябинске задержали участников драки на Кировке

В Челябинске на пешеходной Кировке задержали участников драки. Конфликт с применением перцового баллончика произошел между двумя компаниями нетрезвых людей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На место прибыли сотрудники УМВД Челябинска. Участники инцидента установлены, применившие перцовый баллончик доставлены в отдел полиции «Центральный». Одного из пострадавших с ожогом роговицы доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. Полиция работает над выяснением всех обстоятельств происшествия.