Участники проекта «Герои Ярославии» пройдут через тестирование

31 марта стартует второй этап конкурсного отбора на участие в областной программе «Герои Ярославии» — тестирование. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Герои Ярославии» — аналог федеральной программы «Время героев». Участниками программы могли стать участники СВО, желающие применить свой опыт на управленческих должностях в органах власти, бизнесе, общественных организациях.

«В рамках заявочной кампании, длившейся месяц, в качестве участников зарегистрировались около 300 бойцов и ветеранов СВО, в том числе 11 женщин. После оценки экспертами до тестирования допущены около 150 участников отбора. Желаю всем удачи! Те, кто успешно пройдет все этапы программы и завершит обучение, смогут трудоустроиться в структуры органов власти, общественные и бизнес-организации»,— прокомментировала губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

На прохождение тестирования дается 72 часа, у каждого участника на решение всех заданий уйдет от 2 до 3 часов. Кроме того, для ярославцев есть возможность пройти тестирование в дополнительное время — будет выделено еще 72 часа, но только для тех, кто еще его не проходил.

Тестирование организует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С участниками, успешно прошедшими тестирование, работа продолжится уже вне программы, для них будет выстроена траектория обучения или трудоустройства.

Алла Чижова