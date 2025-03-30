Три человека погибли при пожаре на площади 150 «квадратов» в поселке Ува

Три человека погибли при пожаре в частном деревянном доме на ул. Кирова в поселке Ува, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Сообщение о возгорании поступило в 18:41 местного времени. Площадь пожара составила 150 кв. м.

В числе погибших — 20-летний мужчина, 18-летняя девушка и пожилая женщина в возрасте 77 лет. К ликвидации огня привлекли семь сотрудников МЧС и две единицы техники. Устанавливаются обстоятельства и причины пожара: на месте работают следственные органы и дознаватель МЧС.