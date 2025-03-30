В Марий Эл запланировано временное перекрытие нескольких участков загородных автодорог вечером 31 марта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл 31 марта перекроют три загородные дороги

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ В Марий Эл 31 марта перекроют три загородные дороги

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Движение будет перекрыто с 19:30 до 23:30 на участках Казанского тракта между Йошкар-Олой и Зеленодольском, объездной дороге вокруг Йошкар-Олы, а также на автодороге «Куяр — Солнечный — Ронга».

Влас Северин