Где в Липецке отключат холодную воду и свет 31 марта

В мэрии Липецка рассказали о плановых отключениях холодной воды 31 марта. Для проведения ремонта «РВК-Липецк» временно ограничит водоснабжение для 63 домов на шести улицах города.

С 10:00 до окончания работ воды не будет по следующим адресам:

проезд Кувшинова, 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б;

улица Полиграфическая, 8а, 10, 12;

улица Ударников, 5, 7, 7а, 9, 11, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14, 16, 18;

улица НовоВесовая, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б;

улица Юношеская, 12, 14, 16, 18, 19, 23а, 18а, 18б, 18в, 18г, 43, 44, 45, 47, 49, 59;

улица Металлистов, 1, 3, 5;

Подвоз воды организуют по адресу улица Юношеская, 12, а также по заявкам потребителей.

Кроме того, с 9:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ планируется отключение электричества по следующим адресам: