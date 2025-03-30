Названы объекты в Ярославле, которые украсит в 2025 году подсветка

В Ярославской области в 2025 году архитектурную подсветку смонтируют на 55 зданиях и сооружениях, в том числе на Даманском мосту и волейбольном центре. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«В этом году подсветим 55 зданий и сооружений региона. На реализацию этих планов направим около 430 млн руб. Еще 76 млн руб. нам удалось привлечь из федерального бюджета на подсветку Ростовского кремля»,— прокомментировал господин Евраев.

В Ярославле уже объявлены торги по поиску подрядчика для подсветки Даманского моста, волейбольного центра и корпуса ЯрГУ на Кирова. Также ищут исполнителей работ на стеле «1000 лет Ярославлю», школе №49, здании приемной комиссии ЯГТУ и других объектах. Для монтажа подсветки на 17 объектах культурного наследия, в том числе Спасо-Преображенский собор в Ярославле, торги объявят на следующей неделе.

Напомним, что проект реализуется уже на протяжении трех лет, за это время «подсветили» 140 объектов. Инициатор проекта — глава региона.

Алла Чижова