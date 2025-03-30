Акция «Храним огонь Победы» проводится в Ярославской области

В Ярославской области мемориалы переводят на сетевой природный газ в рамках акции «Храним огонь Победы». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев пояснил, что проект реализуется к 80-летию Победы по поручению президента.

«Начиная с 21 февраля в стране еженедельно проводятся подключения вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 Мая по всей России торжественной церемонией одновременного зажжения 120 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах»,— сказал господин Евраев.

Вечный огонь уже зажгли в Некрасовском, также ведется работа по переводу огней памяти на сетевой газ и подключению новых вечных огней в Ростове, Новом Некоузе, Переславле, Семибратово и Кузнечихе. Мероприятия проводит компания «Газпром газораспределение Ярославль».

В правительстве области добавляют, что ко Дню Победы в регионе приведут в порядок памятные места - 32 воинских захоронения и 18 мемориалов.

Алла Чижова