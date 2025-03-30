На Кубани за сутки в ДТП погибли два мотоциклиста

В воскресенье, 30 марта, в Ленинградском районе Краснодарского края 48-летний водитель трактора не предоставил преимущества проезда, что стало причиной ДТП. В аварии погиб 35-летний водитель мотоцикла.

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Как рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД по Ленинградскому району Александр Татарченко, мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Краснодаре. Как сообщил замначальника отдела ГИБДД городского УМВД Евгений Ситников, в 4:45 на пятом километре автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем» 32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал со стороны хутора Ленина в сторону краевого центра. «Он не выдержал безопасную скорость, допустил заднее столкновение с автомобилем Hyundai Accent, двигающемся в попутном направлении. После этого мотоцикл продолжил движение и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи»,— рассказал представитель Госавтоинспекции.

Василий Хитрых