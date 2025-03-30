На Кубани за сутки в ДТП погибли два мотоциклиста
В воскресенье, 30 марта, в Ленинградском районе Краснодарского края 48-летний водитель трактора не предоставил преимущества проезда, что стало причиной ДТП. В аварии погиб 35-летний водитель мотоцикла.
Как рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД по Ленинградскому району Александр Татарченко, мотоциклист скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Еще одна авария со смертельным исходом произошла в Краснодаре. Как сообщил замначальника отдела ГИБДД городского УМВД Евгений Ситников, в 4:45 на пятом километре автодороге «Краснодар — Кропоткин — граница со Ставропольским краем» 32-летний водитель мотоцикла «Сузуки» ехал со стороны хутора Ленина в сторону краевого центра. «Он не выдержал безопасную скорость, допустил заднее столкновение с автомобилем Hyundai Accent, двигающемся в попутном направлении. После этого мотоцикл продолжил движение и допустил столкновение с грузовым автомобилем. Мотоциклист скончался до приезда скорой помощи»,— рассказал представитель Госавтоинспекции.