В Марий Эл 12-летняя девочка пострадала из-за опрокидывания квадроцикла

В Марий Эл 12-летняя девочка не справилась с управлением квадроцикла и пострадала после его опрокидывания. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Инцидент произошел в деревне Малые Маламасы около 15 часов. 12-летняя девочка управляла квадроциклом марки ATV. По предварительной информации, она не справилась с управлением и опрокинулась. В результате падения ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

Прокуратура Звениговского района взяла под контроль процессуальную проверку произошедшего. Также ведомство инициировало проверку выполнения требований по профилактике безнадзорности среди несовершеннолетних.

Влас Северин