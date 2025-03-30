«Краснодар» разгромил «Факел», забив пять мячей за 27 минут

Футбольный клуб «Краснодар» в домашней встрече с разгромным счетом обыграл соперников из воронежского «Факела». Встреча закончилась со счетом 5:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Все голы были забиты во втором тайме. Счет на табло открыл на 53-й минуте забил Никита Кривцов. Спустя 11 минут преимущество удвоил Эдуард Сперцян. Еще три минуты спустя Олусегун увеличил разрыв в счете до крупного — 3:0. Еще пять минут спустя нигерийский нападающий быков оформил дубль, а счет на табло стал 4:0. Поставил точку в матче на 80-й минуте атакующий полузащитник Данила Козлов — 5:0.

Благодаря разгрому «Факела» подопечные Мурада Мусаев упрочили свое лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 49 очков. «Факел» на 15-м месте остается с 14 очками.

Следующую встречу «Краснодар» вновь проведет дома: 5 апреля «быки» примут «Акрон» из Тольятти.

Александр Орлов