В Ростовской области просроченный долг предпринимателей вырос за год на 144%

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей Ростовской области (по состоянию на 1 февраля 2025 года) составила 159 млн руб. С начала года этот показатель снизился на 5%, а за год — вырос на 144,1% (в январе 2024 года — 82 млн руб.). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант», основываясь на открытых данных ФНС РФ и Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Средний размер просроченного долга вычисляется экспертами агентства путем соотношения количества действующих индивидуальных предпринимателей к объему просроченной банковской задолженности. На начало февраля 2025 года в среднем по области этот показатель достиг 23,2 тыс. руб. при размере в 10 тыс. руб. на начало 2024 года.

В целом по России на начало года средний размер просроченной задолженности ИП достиг 19,3 тыс. руб. при размере в 9,89 тыс. на начало 2024 года (+94,9%). За январь текущего года показатель увеличился еще на 7% и превысил 20,7 тыс. руб. Общий просроченный долг ИП по России на начало февраля этого года составляет 92,5 млрд руб.

В целом по ЮФО общий размер просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей на 1 февраля 2025 года составляет 12,7 млрд руб. В Краснодарском крае долг ИП составил 766 млн руб., увеличившись с начала года на 7%, а за год — на 86%. В Республике Крым общий долг ИП составляет 5,6 млрд руб. При этом, средний размер задолженности — 13 тыс. руб. На начало года он был 10,9 тыс. руб. (рост за месяц — 19,5%, рост за год — 128,2%). В Волгоградской области общий просроченный долг ИП на конец января составил 3,2 млрд руб. (рост за год на 62,2%), в Астраханской области — 1,4 млрд руб. (+61%)

В Адыгее индивидуальные предприниматели должны банкам совокупно 283 млн руб. Их средний размер задолженности составляет на 1 февраля 19,4 тыс. руб. (рост за месяц — 9,7%, за год — 101,9%). В Ставропольском крае — 3 млрд руб. (средний размер задолженности — 36,7 тыс. руб., рост за месяц — 7,6%, рост за год — 76,9%).

Как отмечает гендиректор «Долгового консультанта» Денис Аксенов считает, что средняя сумма просроченного долга индивидуального предпринимателя является маркером ухудшения платежеспособности не только представителей малого и среднего бизнеса, поскольку действующий ИП в текущих условиях выживания может привлекать кредиты и как ИП, и как физическое лицо.

Дмитрий Михеенко