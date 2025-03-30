Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Красногорском начали получать выплаты

Жители дома, пострадавшего от взрыва газа в поселке Красногорский, начали получать компенсации. Первыми помощь получили 24 человека, каждому из которых выплатили по 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба министерства социальных отношений.

Министр социальных отношений Наталья Лугачева сообщила, что работа комиссии под руководством губернатора Алексея Текслера была проведена в сжатые сроки. Выплаты продолжаются, несмотря на выходной день, благодаря сотрудничеству с министерством финансов и управлением федерального казначейства.

Компенсации — лишь первый этап поддержки пострадавших. По решению губернатора, семья погибшей жительницы дома получит 1 млн руб., а граждане, получившие травмы, от 300 тыс. до 500 тыс. руб. в зависимости от степени тяжести. Жителям пострадавших квартир выплатят от 75 тыс. до 150 тыс. руб. за утрату имущества первой необходимости. Также планируется решить вопросы ремонта жилья для пострадавших.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 марта около 15:30 произошел взрыв бытового газа в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лермонтова в поселке Красногорский Еманжелинского района. В результате погибла 82-летняя жительница соседней квартиры. Еще три человека с разными травмами доставили в больницу. Это пенсионер 75 лет, 74-летняя пожилая женщина с переломами ноги, руки и черепно-мозговой травмой, а также 44-летнй мужчина с ожогами. Позже ГУ МЧС России по региону сообщило о четвертом пострадавшем — мужчине 61 года, которого в «шоковом состоянии» госпитализировали для осмотра. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва.