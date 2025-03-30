Слава КПСС, «Симфонические танцы» и «Золотая табуретка»

В Ярославле в период с 30 марта по 6 апреля пройдут концерты оркестра им. П.И. Чайковского, групп ViVA и «Интонация», рэпера Славы КПСС, выступит комик Кирилл Мазур, а в Рыбинске начнется театральный фестиваль «Золотая табуретка». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слава КПСС

Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin Слава КПСС

Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin

Концерты

1 апреля в Ярославской филармонии пройдет концерт Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. В программе концерта прозвучат шедевры русской симфонической музыки XX века. Откроет вечер оркестровая сюита «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Во втором отделении прозвучит сюита из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Стоимость билетов — 1-2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт группы ViVA Фото: Официальный сайт группы ViVA

5 апреля группа ViVA выступит на сцене «Миллениума». В коллективе объединились пять солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезды мюзиклов и участников популярных международных телевизионных шоу. В программу концерта включили полюбившиеся хиты и новые песни. Стоимость билетов на концерт начинается от 1 тыс. руб.

6 апреля в «Китайском летчике Джао Да» выступит рэпер под псевдонимом Слава КПСС (Вячеслав Машнов) в рамках своего тура Sigma Tour. Артист выпустил альбом «Россия 34», новые песни из которого вместе со старыми хитами прозвучат на сцене. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

6 апреля группа «Интонация» (Денис Гладкий и Александр Новиков) выступит в баре «Руки Вверх!». Это авторы OST к сериальному хиту последних лет — «Молодежка», в котором прозвучало более 20 песен группы. Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб.

Лекции и встречи

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1 апреля состоится концерт известного комика Кирилла Мазура во Дворце молодежи. Новый сольный концерт «Все против женщин» – это остроумный и эмоциональный мужской взгляд на трудности семейной жизни, сложности родительства и на то, через что проходит женщина, когда становится мамой. Стоимость билетов от 1,8 тыс. руб.

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С 1 по 15 апреля в Областной библиотеке имени Н.А. Некрасова пройдет фестиваль «Ярославская книга», который представит лучшие литературные новинки региона за прошедший год. Всего будет представлено около 300 изданий. В рамках фестиваля состоится насыщенная программа мероприятий, включающая презентации новых книг, встречи с авторами и издателями. С полной программой можно познакомиться на сайте библиотеке.

5 апреля на выставке «Сокровища Ярославля» в музее-заповеднике пройдет экскурсия, в ходе которой посетители познакомятся с собранием художественных эмалей музея-заповедника. Будут представлены ювелирные изделия с изысканными эмалевыми украшениями. Гости узнают об истории и особенностях этого искусства, его техниках и традициях. Входной билет — 300 руб.

Кино

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В КЗЦ «Миллениум» в кинозале «Луч» можно посмотреть киноновинки: фильм Ольги Беляевой «Кукольный дом» со Светланой Ивановой про съемки картины «Нора» в 80-е годы и драму «Жига. На полной скорости» про попытки юноши стать дрифтером на автомобиле дедушки-конструктора. Показывают не только российские фильмы. Сюжет фильма «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом рассказывает о бывшем спецназовце, который работает на стройке и помогает найти похищенную дочку директора. Фильмы можно посетить за 200-300 руб.

Рыбинск

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С 1 по 6 апреля в Хорошем театре пройдет театральный фестиваль «Золотая табуретка». В рамках фестиваля состоится 22 спектакля — свои работы представят участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Череповца, Иванова, Тутаева, Нерюнгри (Якутия), Самары, Вологды, Владимира, Ярославля и Рыбинска. Расписание спектаклей на странице фестиваля.

Алла Чижова