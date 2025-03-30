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Коммерсантъ FM
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В Соборной мечети Москвы и на ее территории помолилось более 80 тыс. мусульман

На молитву в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории собралось более 80 тыс. мусульман, передает «РИА Новости» со ссылкой на Духовное управление мусульман России (ДУМ). Верующие пришли в мечеть для молитвы в честь мусульманского Ураза-байрама (Ид аль-Фитр), праздника разговения по окончании поста в месяц Рамадан.

Для обеспечения безопасности молящихся были перекрыты улицы Дурова и Щепкина. Сразу по окончании молитвы они начали функционировать в обычном режиме. ДУМ России поблагодарил россиян, гостей столицы, а также волонтеров и сотрудников правоохранительных органов «за хорошо проведенную и слаженную работу».

По сообщению ТАСС, всего в молитвах в честь Ураза-байрама на различных мусульманских площадках приняло участие более 235 тыс. человек.

Фотогалерея

Празднование Ураза-байрама

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Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Москве

Верующие перед началом службы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане во время богослужения в Москве

Мусульмане во время богослужения в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Московской Соборной мечети

Верующие в Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие на богослужении в Москве

Верующие на богослужении в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Верующие во время богослужения у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мусульмане во время богослужения в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С праздничной проповедью традиционно выступил духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие в Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Верующие на богослужении в мечети в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие у Московской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Верующие на богослужении в Москве

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Праздничная молитва у Санкт-Петербургской Соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие перед началом богослужения в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Верующие у Санкт-Петербургской соборной мечети

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Ураза-байрама в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие после богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Мусульмане во время службы в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Празднование Узара-байрам в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Верующие во время богослужения у мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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