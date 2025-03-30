В Соборной мечети Москвы и на ее территории помолилось более 80 тыс. мусульман

На молитву в Соборной мечети Москвы и на прилегающей к ней территории собралось более 80 тыс. мусульман, передает «РИА Новости» со ссылкой на Духовное управление мусульман России (ДУМ). Верующие пришли в мечеть для молитвы в честь мусульманского Ураза-байрама (Ид аль-Фитр), праздника разговения по окончании поста в месяц Рамадан.

Для обеспечения безопасности молящихся были перекрыты улицы Дурова и Щепкина. Сразу по окончании молитвы они начали функционировать в обычном режиме. ДУМ России поблагодарил россиян, гостей столицы, а также волонтеров и сотрудников правоохранительных органов «за хорошо проведенную и слаженную работу».

По сообщению ТАСС, всего в молитвах в честь Ураза-байрама на различных мусульманских площадках приняло участие более 235 тыс. человек.