Из Суджи эвакуировали 676 человек

Число российских граждан, которых сотрудники МЧС России эвакуировали из города Суджи в Курской области, выросло до 676 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

Россиян отправляют в пункты временного размещения. Им помогают в оформлении документов, поиске родных и близких. С августа 2024 года более 1,7 тыс. эвакуированных смогли восстановить связь со своими родственниками и знакомыми. Гражданам оказывают психологическую помощь.

Эвакуация россиян с территории Суджи продолжается с 12 марта. В Курской области организовано более 80 пунктов для временной дислокации. Там находится около 6,5 тыс. человек, вывезенных из приграничья.

О жизни мирного населения во время оккупации — в материале «Ъ» «Ждали, ждали мы своих».