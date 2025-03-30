На свердловской трассе задержали пьяного 17-летнего водителя без прав

Автоинспекция Богдановича (Свердловская область) задержала 17-летнего водителя без прав, который в состоянии алкогольного опьянения совершил опасный обгон на федеральной трассе Екатеринбург-Тюмень, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел 29 марта 2025 года. Молодой человек из Асбеста, управляя ВАЗ-2114, вместе с тремя друзьями, нарушил правила в зоне действия знака «Обгон запрещен» на 113 км трассы. Тест показал 0,680 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Подростка отстранили от управления и отправили автомобиль на спецстоянку. Ему грозит административный арест и крупные штрафы за пьяное вождение без прав, выезд на встречную полосу и тонировку. Сотрудники полиции по делам несовершеннолетних составили протокол на мать молодого человека за неисполнение родительских обязанностей.