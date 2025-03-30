Суд взыскал с дроппера 180 тысяч рублей по иску прокуратуры Черемшанского района Татарстана после того, как местная жительница перевела их под влиянием мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд взыскал с дроппера 180 тыс. рублей, похищенных у жительницы Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд взыскал с дроппера 180 тыс. рублей, похищенных у жительницы Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, в марте 2024 года злоумышленники позвонили женщине, представившись сотрудниками правоохранительных органов, и сообщили о попытке оформления кредита на ее имя. Под давлением она перевела 180 тыс. руб. на счет дроппера.

Дропперы Дропперами (от англ. drop — «уронить») называют людей, которые случайно или намеренно помогают мошенникам, «обеляя» их незаконную прибыль.

Следствие установило причастность к преступлению 19-летней девушки из Новосибирска, которая предоставила данные своей банковской карты. Прокуратура подала иск о взыскании неосновательного обогащения с девушки. Суд удовлетворил требования и постановил выплатить 180 тыс. руб.

Влас Северин