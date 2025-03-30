Финансирование промышленного комплекса Кубани выросло за девять лет в 257 раз

С 2016 года финансирование госпрограммы развития промышленного комплекса Краснодарского края выросло в 257 раз. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, девять лет назад в помощь промотрасли направляли 14,4 млн руб., а в 2024 году — уже 3,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отмечается, что глава Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу вывести промышленный комплекс края в драйверы отраслей экономики региона. В итоге, несмотря на традиционную аграрную специфику кубанского региона, доля промкомплекса в структуре ВРП края превысила сельское хозяйство и составила по итогам 2023 года 12,8%.

Министр промышленной политики Кубани Дмитрий Хмелько отмечает, что в настоящее время в Краснодарском крае работает более 13,3 тыс. производств. Речь, по его словам, идет о металлургии, металлообработки, производстве строительных материалов, химической промышленности, машиностроении, станкостроении и других.

В настоящее время в крае действует восемь направлений субсидирования промышленной отрасли. В том числе, в регионе задействована уникальная для России мера поддержки по финансированию до 30% затрат предприятий на создание или развитие импортозамещающих производств (максимально предоставляется до 300 млн руб.).

Объем отгруженной продукции собственного производства с 2016 года в крае увеличился в 2,5 раза — с 248,5 млрд руб. до 619,7 млрд руб. в 2024 году. Кроме того, почти в три раза на Кубани вырос объем налогов от производителей края – с 8 млрд руб. в 2016 году до 23,1 млрд руб. — в 2014 году. Также за девять лет в девять раз увеличился объем частных инвестиций в развитие производств промышленной продукции – с 7,4 млрд руб. до 65,9 млрд руб.

Капитализация краевого Фонда развития промышленности в 2025 году составила 10 млрд руб. По эффективности реализации промышленной политики Краснодарский край занимает третье место в рейтинге Минпромторга РФ. По объему отгрузки продукции собственного производства и развитию промышленной инфраструктуры — первое в ЮФО

Василий Хитрых