Работа над российским аналогом FIFA, в создании которого футболист Андрей Аршавин, просил помочь Владимира Путина на открытии Игр будущего в Казани, будет завершена до 2030 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский аналог FIFA, о котором Аршавин просил в Казани, сделают к 2030 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Российский аналог FIFA, о котором Аршавин просил в Казани, сделают к 2030 году

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После просьбы Андрея Аршавина глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный уточнил, что разработка ведется при поддержке «Газпрома».

После начала специальной военной операции компания Electronic Arts удалила российские футбольные клубы и сборные из своего симулятора FIFA.

Влас Северин