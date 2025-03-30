Российский аналог FIFA, о котором Аршавин просил в Казани, сделают к 2030 году
Работа над российским аналогом FIFA, в создании которого футболист Андрей Аршавин, просил помочь Владимира Путина на открытии Игр будущего в Казани, будет завершена до 2030 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Российский аналог FIFA, о котором Аршавин просил в Казани, сделают к 2030 году
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
После просьбы Андрея Аршавина глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный уточнил, что разработка ведется при поддержке «Газпрома».
После начала специальной военной операции компания Electronic Arts удалила российские футбольные клубы и сборные из своего симулятора FIFA.