СМИ: жителям Ростовской области угрожает вирус, который вызывает кашель с кровью

В ряде регионов России и, в частности, в Ростовской области появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровянистыми выделениями и высокую температуру. Об этом сообщили РИА Новости и несколько местных СМИ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Заболевшие неделями страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью, при этом у них отрицательные тесты на ковид и грипп», — говорится в сообщении.

Из публикаций следует, что заболевшие сначала чувствуют легкое недомогание, но через несколько дней их состояние ухудшается: они не могут даже встать с постели, температура поднимается до 39 градусов, возникает сильный кашель.

По имеющейся у журналистов информации, тесты на коронавирус и грипп дают отрицательный результат, а пациенты не могут даже встать с кровати.

Официальных комментариев Минздрава пока нет. Медики Дона также пока не комментируют ситуацию.

По данным РИА Новости, в марте Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией остановил публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19.

Ефим Мартов